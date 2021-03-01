В Киеве ночью огнем охватило мини-рынок

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев LIVE".

Да. стало известно, что в ночь на понедельник, 1 марта, в Киеве произошел пожар в торговых киосках.

"В ночь на 1 марта в столице горел мини-рынок по ул. Малиновского 5, что на Оболони. Пожар удалось потушить почти через полтора часа после начала", - говорится в сообщении.

Также в сети появилось видео с места чрезвычайного происшествия. На опубликованных кадрах можно увидеть, как огнеборцы ликвидируют достаточно масштабный пожар.

Также о происшествии сообщили в пресс-службе ГСЧС. Спасатели рассказали, что 28 февраля в 22.03 поступило сообщение о пожаре на ул. Малиновского, 5, что в Оболонском районе столицы.

"К месту происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Как оказалось, горели 2 металлических торговых киоска на общей площади 50 кв. м. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к тушению пожара. Пожар в 22.53 пожарным удалось локализовать, а в 23.16 - ликвидировать", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

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