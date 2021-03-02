Во вторник, 2 марта, две автомашины столкнулись на столичной дороге. Авария надолго перекрыла движение
Об этом паблик Киев Оперативный сообщил на странице в Facebook.
Пришедшая весна растопила снег и лед. Казалось бы, по сравнению с февральскими холодами и дорожными заносами, движение машин должно быть беспроблемным. Однако зачастую это не так, отсутствие погодных помех не может гарантировать безопасную езду на дороге.
В Киеве, по свидетельству очевидцев, 2 марта на улице Академика Туполева произошло столкновение двух автомобилей. Эта серьезная авария перекрыла движение, вызвав затор по обе стороны довольно узкой дороги. Вообще-то, этот участок славится неспешным движением транспорта.
Бывший муж Лорак внезапно прилетел в Москву, как прошло «воссоединение»: «Я люблю мою…»
Полураздетая Тина Кароль решила еще поскандалить, задрав ножки выше головы: "Елки-палки..."
Бывший муж Лорак внезапно прилетел в Москву, как прошло «воссоединение»: «Я люблю мою…»
Могилевская засветилась со своим миллионером, затмив Кароль, Полякову и Осадчую: "Не зря же вспомнила..."
Поддатая Полякова разделась и полезла с Ефросининой и Плакидюк в чан на даче: "Как японские обезьяны..."
В сеть попало короткое видео с участниками происшествия. В кадре зритель может подробно рассмотреть повреждения, которые возникли после стремительного столкновения. Так, у одного из автомобилей покореженный перед, а также отвалилось переднее колесо.
Как выяснилось, владельцы Ford и Daewoo врезались, когда двигались на встречу друг другу. Неизвестно, что послужило причиной дорожно-транспортного происшествия.
Сейчас на месте работают сотрудники полиции, выясняющие подробности дела. Пока о каких-то окончательных выводах говорить еще рано. Неизвестно, по чьей вине случилась авария.
На место ДТП была также вызвана бригада скорой помощи. Приехавшие врачи осматривали потерпевших.
Патрульная полиция Киева еще раз напоминает о необходимости внимательности на дороге, а также соблюдения правил дорожной безопасности для того, чтобы поездка закончилась хорошо.
Напомним, чудовищно ДТП случилось на трассе Киев-Чоп.
Как сообщала Politeka, в столице возле больницы полицейские обнаружили босого парня.
Также Politeka писала, в Киве женщина спасая пса ушла под лед.