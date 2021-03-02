Часть Борщаговской улицы в Киеве перекрыли до 1 сентября. Столичные ремонтники хотят успеть сделать все за полгода

Об этом пишет "Информатор".

Киевские ремонтники дорог решили осовременить улицу Борщаговскую, для этого они перекрыли до 1 сентября часть улицы. Водители автотранспорта теперь должны принять во внимание данный факт, поскольку движение там будет ограничено.

«Киевавтодор» решил начать капитальный ремонт, предусматривающий смену дорожного покрытия на участке между проспектом Воздухофлотским и улицей Гетьмана (в районе Индустриально моста) по направлению к Борщаговке.

Начинать станут с подготовительных работ, включающих в себя планирование велодорожек и ремонт тротуара. Остальные работы сделают постепенно, в течение полугода.

В столице Украины постоянно идут строительные работы, ремонтируют дороги, обновляются дороги. Происходит это по всей территории многомиллионного города. Хотим предложить вам список, включающий все места, где проводятся подобные мероприятия.

Данную информацию обновляют по мере поступления.

Так, с 27 февраля по 31 мая будет ограничено движение на Индустриальном путепроводе, это касается как пешеходов, так и водителей авто.

По улице Милославской с 3 марта по 1 ноября также движение будет существенно ограниченное.

По Нестеровскому переулку (Шевченковский район) начнется плановый ремонт канализационных коллекторов, который продлится шесть месяцев.

На целый год движение по улице Ильинской станет затруднительным. Ремонт начнется от улицы Братской до улицы Почайнинской (Подольский район).

Напомним, в Киевской области снег сошел вместе с асфальтом.

Как сообщала Politeka, под Киевом ремонтники ремонтируют дорогу кирпичами.

Также Politeka писала, на Киевщине полиция задержала женщину водителя под амфетаминами.