В Киеве мошенник обманывал людей, собирая деньги якобы для детей, попавших в ДТП

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, во вторник вечером, 2 марта, на проспекте Лобановского правоохранители задержали мошенника, который требовал и получил 20 тысяч гривен от пожилых людей, которые отдали эти средства за якобы помощь детям, которые попали в ДТП. На месте задержания работала следственно-оперативная группа.

Впоследствии оказалось, что задержать мошенника удалось благодаря сыну одной из потерпевших.

"Оказалось, что мошенника из Лобановского задержал сын потерпевшей со своими друзьями. Немного "поболтали", что у вора тушь потекла. После этого уже передали правоохранителям", - говорится в сообщении.

В полиции об инциденте пока не сообщают.

Ранее сообщалось, что жителей Киевской области предупреждают о новой схеме мошенничества в интернете. Люди уже стали жертвами интернет-мошенников, которые предлагают трудоустройство и требуют за это определенную сумму денег. Мошенники создают в сети фейковые аккаунты, замаскированные под официальные страницы обществ, организаций, которые предлагают трудоустройство.

Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".