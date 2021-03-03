В Киеве произошел пожар, в котором погиб один человек

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу ГСЧС.

Так, во вторник, 2 марта, в 19.53 поступило сообщение о пожаре, который возник во дворе 9-этажного жилого дома на улице Якуба Коласа, 8 в Святошинском районе столицы.

"На место происшествия немедленно прибыли пожарные 18-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию, бойцы установили, что в отдельно стоящем отселенном 2-этажном здании на 1-м этаже произошло загорание мусора на площади 20 кв. м. В 20.13 спасатели локализовали возгорание и в 20:47 – ликвидировали", - говорится в сообщении ГСЧС.

Также отмечается, что в результате чрезвычайного происшествия, к сожалению, погиб один человек.

"Во время тушения пожара были спасены трое мужчин, которых передали бригаде скорой помощи, однако от госпитализации отказались. Также в ходе ликвидации возгорания было обнаружено тело мужского пола", - сообщили спасатели.

Для ликвидации пожара на месте было задействовано три единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 13 человек личного состава. Причины и обстоятельства данного происшествия устанавливает следствие.

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