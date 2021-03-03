В Киеве начали устанавливать "кнопки от маниаков"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на выпуск программы “Киев.NewsRoom”.

Так, в парках и скверах столицы начали устанавливать кнопки экстренного вызова помощи. Предполагается, что таким образом жители столицы смогут спастись от нападений.

В частности, такие кнопки уже установлены в Куреневском парке и в парке “Веселка” на Нивках. В случае экстренной ситуации человек, которому нужна помощь, может нажать на эту кнопку – тогда включается сирена и световой сигнал. По идее, такая шумиха должна отпугнуть злоумышленника.

Кроме того, сигнал передается патрулям, поэтому ближайший экипаж, которых патрулирует город, должен прибыть и проверить ситуацию в парке.

Киевляне уже назвали эти гаджеты “кнопками от маньяков”. Однако это не единственное назначение кнопки, ведь она также может пригодиться, если кому-то стало плохо и нужно вызвать скорую.

Ранее сообщалось, что жителей Киевской области предупреждают о новой схеме мошенничества в интернете. Люди уже стали жертвами интернет-мошенников, которые предлагают трудоустройство и требуют за это определенную сумму денег.

Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".