В Киеве начали устанавливать "кнопки от маниаков"
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на выпуск программы “Киев.NewsRoom”.
Так, в парках и скверах столицы начали устанавливать кнопки экстренного вызова помощи. Предполагается, что таким образом жители столицы смогут спастись от нападений.
В частности, такие кнопки уже установлены в Куреневском парке и в парке “Веселка” на Нивках. В случае экстренной ситуации человек, которому нужна помощь, может нажать на эту кнопку – тогда включается сирена и световой сигнал. По идее, такая шумиха должна отпугнуть злоумышленника.
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Кроме того, сигнал передается патрулям, поэтому ближайший экипаж, которых патрулирует город, должен прибыть и проверить ситуацию в парке.
Киевляне уже назвали эти гаджеты “кнопками от маньяков”. Однако это не единственное назначение кнопки, ведь она также может пригодиться, если кому-то стало плохо и нужно вызвать скорую.
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