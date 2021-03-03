В Киеве мошенник притворялся полицейским и выманил у пенсионерки 55 тысяч гривен
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.
Так, работники столичной полиции задержали мошенника, который в Голосеевском районе Киева выманил у пожилой женщины все ее сбережения.
Известно, что это произошло во вторник вечером, 2 марта. Пострадавшей оказалась 80-летняя киевлянка. Женщине позвонил мошенник и представился сотрудником правоохранительных органов. Он утверждал, что дочь пенсионерки попала в больницу, и теперь срочно нужны деньги на операцию. Также мошенник сказал, что может сейчас подъехать и забрать средства.
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"У женщины дома были сбережения в долларах и гривне на общую сумму около 55 тысяч грн, которые она и отдала", - сообщил источник.
Впоследствии выяснилось, что с дочерью все хорошо, и тогда члены семьи обратились в полицию. Примерно через час правоохранители задержали подозреваемого в мошенничестве - им оказался 31-летний житель Сумской области.
В полиции рассказали, что до этого он также успел обобрать еще одного киевлянина, выманив у него 20 тысяч гривен.
Сейчас столичные полицейские проверяют подозреваемого на причастность к другим подобным преступлениям.