В Киеве показали новую опасность на территории одной из столичных школ

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, на территории столичной школы №235 открытую канализационную шахту решили "обезопасить" достаточно сомнительным способом. Поверх "дыры" положили прогнившую паллету, а сверху - люк.

"Б-безопасность. Прямо на территории 235 школы (Южная Борщаговка) находится открытая канализационная шахта. Для уверенности наверх положили паллету, которая уже прогнила, а на нее - канализационный люк", - говорится в сообщении.

В комментариях киевляне пишут, что такие ситуации с люкам в столице - не редкость.

"Я вчера дорогу возле Житнего рынка на Подоле переходил, там люк посреди дороги, прямо на пешеходном переходе. Типа закрытый. Наступил на правую часть. Люк сожрал ногу. Повезло, что успел перенести вес на другую ногу и не пошел туда полностью. Отделался синяком", - рассказал киевлянин.

Ранее сообщалось, что дороги Киевщины превратились в "решето" после зимы. В Сети появилась фотография участка дороги по улице Энергетиков, что в городе Мироновка Киевской области. Жители надеются, что ремонт будет завершен в ближайшее время, и они смогут нормально проезжать.

Напомним, в Киевской области снег сошел вместе с асфальтом.

Как сообщала Politeka, под Киевом ремонтники ремонтируют дорогу кирпичом.

Также Politeka писала, на Киевщине полиция задержала женщину водителя под амфетаминами.