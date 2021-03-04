В Киеве парень решил снять пранк с полицейским, однако правоохранители не оценили шутки
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Так, парень подбежал к авто патрульных и размазал по лицу полицейского тарелку сливок. После этого он сразу начал бежать, но полицейский его догнал.
"В центре столицы полицейские задержали парня за хулиганские действия", - говорится в сообщении.
Сам парень объяснил, что решил снять такой пранк, чтобы заработать денег.
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"Я снимал со своими друзьями пранк на YouTube-канал, чтобы заработать деньги, ну и просмотры. Я взял праздничную тарелку, насыпал туда взбитых сливок, и, как на Дне рождения, подошел к сотруднику, поздравил с праздником и тарелкой дал ему по лицу", - рассказал горе-пранкер.
Он также подчеркнул, что осознает противоправность своих действий.
По словам парня, у него юмористический канал, и никаких злых намерений он не имел.
Правоохранитель тем временем рассказал, что парень подошел, постучал по окну и сообщил, что сейчас случится ДТП.
"И в этот момент он из-за спины наносит удар тарелкой с какой-то белой жидкостью или сливками в лицо. Я протираю глаза, открываю дверь, он уже бежал. Начал его догонять", - рассказал патрульный.