В Киеве парень решил снять пранк с полицейским, однако правоохранители не оценили шутки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, парень подбежал к авто патрульных и размазал по лицу полицейского тарелку сливок. После этого он сразу начал бежать, но полицейский его догнал.

"В центре столицы полицейские задержали парня за хулиганские действия", - говорится в сообщении.

Сам парень объяснил, что решил снять такой пранк, чтобы заработать денег.

"Я снимал со своими друзьями пранк на YouTube-канал, чтобы заработать деньги, ну и просмотры. Я взял праздничную тарелку, насыпал туда взбитых сливок, и, как на Дне рождения, подошел к сотруднику, поздравил с праздником и тарелкой дал ему по лицу", - рассказал горе-пранкер.

Он также подчеркнул, что осознает противоправность своих действий.

По словам парня, у него юмористический канал, и никаких злых намерений он не имел.

Правоохранитель тем временем рассказал, что парень подошел, постучал по окну и сообщил, что сейчас случится ДТП.

"И в этот момент он из-за спины наносит удар тарелкой с какой-то белой жидкостью или сливками в лицо. Я протираю глаза, открываю дверь, он уже бежал. Начал его догонять", - рассказал патрульный.