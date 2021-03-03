У Києві шахрай прикидався поліцейським та виманив у пенсіонерки 55 тисяч гривень

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

Так, працівники столичної поліції затримали шахрая, який в Голосіївському районі Києва виманив у літньої жінки всі її заощадження.

Відомо, що це сталося у вівторок ввечері, 2 березня. Постраждалою виявилася 80-річна киянка. Жінці зателефонував шахрай і представився співробітником правоохоронних органів. Він стверджував, що дочка пенсіонерки потрапила в лікарню, і тепер терміново потрібні гроші на операцію. Також шахрай сказав, що може зараз під'їхати і забрати кошти.

"У жінки вдома були заощадження в доларах і гривні на загальну суму близько 55 тисяч грн, які вона і віддала", - повідомило джерело.

Згодом з'ясувалося, що з дочкою все добре, і тоді члени сім'ї звернулися в поліцію. Приблизно через годину правоохоронці затримали підозрюваного в шахрайстві - ним виявився 31-річний житель Сумської області.

В поліції розповіли, що до цього він також встиг обібрати ще одного киянина, виманивши у нього 20 тисяч гривень.

Наразі столичні поліцейські перевіряють підозрюваного на причетність до інших подібних злочинів.