В Киеве двое мужчин устроили разбойное нападение на хлебный киоск
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Так, злоумышленники, угрожая ножом кассиру, забрали из кассы 3 тысячи гривен и скрылись. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Инцидент произошел в Деснянском районе столицы. Правоохранители получили сообщение о том, что в хлебный киоск на улице Каштановой зашли двое мужчин в масках. Нападавшие угрожали продавцу ножом и забрали 3 тысячи гривен, после чего скрылись с места преступления.
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"Мы выяснили, что мужчины после совершения преступления пошли в ломбард, где за отобранные деньги выкупили собственный мобильный телефон. Впоследствии оперативники установили место жительства правонарушителей и задержали их в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Нападавшими оказались двое братьев 1977 и 1981 годов рождения, уроженцы города Николаев, которые ранее не попадали в поле зрения правоохранителей", - рассказали в полиции.
Во время обысков дома у фигурантов дела обнаружили перчатки и одежду, в которой правонарушители были на момент совершения преступления, а также нож, которым предположительно угрожали кассиру. Изъятое направили на проведение экспертного исследования.