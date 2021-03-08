В Киеве произошел пожар, который забрал человеческие жизни

Как передает Politeka.net, подробности происшествия сообщили на сайте ГСЧС Украины.

Спасатели уточнили, что огонь охватил здание недостроенной бани в Святошинском районе столицы, а жертвами ЧП стали трое людей.

"8 марта в 01 час. 26 мин. в Святошинском районе в здании недостроенной бани (размером 10х8 м) возник пожар, в результате которого погибли 3 человека. В 03 час.10 мин. пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара было привлечено 29 человек и 5 единиц техники ГСЧС.

Стоит отметить, что вечером 7 марта произошел еще один серьезный пожар в жилом многоэтажном доме Святошинского района.

По предварительным данным, загорелась квартира на улице Ромена Роллана, 4. На месте работали спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Также сообщалось, что пожарные получили сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Микуличи на улице Старосельской. К сожалению, спасти 54-летнего хозяина дома не удалось, его нашли мертвым.

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