В Киеве произошел пожар в бане, в результате которого погибли три человека

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Отмечается, что трагедия произошла в Святошинском районе столицы.

"В Святошинском районе три человека погибли при пожаре в бане. Пожарные, потушив огонь, обнаружили внутри тела трех человек", - говорится в сообщении.

Также было опубликовано фото с места ЧП, на котором можно увидеть, что местность вокруг завалило дымом, а на месте работают огнеборцы.

По данным столичных спасателей, пожар возник в пристроенной бане к частному 2-этажному домовладению на ул. Якова Качуры, что в Святошинском районе столицы.

Так, в двухэтажной нежилой постройке, на первом этаже в комнате отдыха возник пожар, из-за чего в здании бани произошло разрушение деревянного перекрытия между первым и вторым этажами. Пожарные сразу приступили к тушению пожара.

О личности погибших пока что информации нет, их данные устанавливаются.

"В ходе разборки металлических конструкций были обнаружены тела трех человек, данные которых устанавливаются", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

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