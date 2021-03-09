В Киеве произошел пожар в бане, в результате которого погибли три человека
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Отмечается, что трагедия произошла в Святошинском районе столицы.
"В Святошинском районе три человека погибли при пожаре в бане. Пожарные, потушив огонь, обнаружили внутри тела трех человек", - говорится в сообщении.
Также было опубликовано фото с места ЧП, на котором можно увидеть, что местность вокруг завалило дымом, а на месте работают огнеборцы.
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По данным столичных спасателей, пожар возник в пристроенной бане к частному 2-этажному домовладению на ул. Якова Качуры, что в Святошинском районе столицы.
Так, в двухэтажной нежилой постройке, на первом этаже в комнате отдыха возник пожар, из-за чего в здании бани произошло разрушение деревянного перекрытия между первым и вторым этажами. Пожарные сразу приступили к тушению пожара.
О личности погибших пока что информации нет, их данные устанавливаются.
"В ходе разборки металлических конструкций были обнаружены тела трех человек, данные которых устанавливаются", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
Напомним, что масштабный пожар произошел в Киеве, огонь охватил многоэтажный дом: первые кадры с места ЧП
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