В Киеве посреди улицы загорелась машина
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, в Сети появилось видео, на котором можно увидеть, что пламенем охватило припаркованное на дороге авто.
"Прямо сейчас на Вацлава Гавела пылает машина. ГСЧС еще в пути. Надеемся, что никто не пострадает", - говорится в сообщении.
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О причинах возгорания авто пока неизвестно. Также нет информации о владельце машины.
Впоследствии стало известно, что спасатели ликвидировали огонь, однако машина была уничтожена полностью.
"Прибывшие на место бойцы ГСЧС потушили пожар, но, к сожалению, автомобиль полностью сгорел", - говорится в сообщении.
Также в Сети появилось фото последствий пожара.
Ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар в бане, в результате которого погибли три человека. По данным столичных спасателей, пожар возник в пристроенной бане к частному 2-этажному домовладению на ул. Якова Качуры, что в Святошинском районе столицы. В двухэтажной нежилой постройке на первом этаже в комнате отдыха возник пожар, из-за чего в здании бани произошло разрушение деревянного перекрытия.
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