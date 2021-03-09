Молодую киевлянку вывезли в село и изнасиловали
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
Так, в Бучанское районное управление полиции поступило сообщение от 19-летней киевлянки о том, что двое неизвестных мужчин ее изнасиловали.
Правоохранители выяснили, что накануне девушка вызвала такси, однако перепутала машины и села в автомобиль к незнакомым ей мужчинам. Злоумышленники привезли потерпевшую к себе домой в село Белогородка, после чего воспользовались беспомощным состоянием девушки и изнасиловали ее.
Полицейские быстро нашли одного из злоумышленников - им оказался 42-летний гражданин Азербайджана. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.
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"Он задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.
В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления личности и места пребывания другого участника преступления", - говорится в сообщении.
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