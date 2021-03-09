У Києві двоє невідомий зі зброєю напали на заправку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у Броварському районі Києва у вівторок, 9 березня, було скоєно напад на автозаправну станцію.

Відомо, що інцидент стався рано вранці.

"Близько 06.00 ранку на Броварській об'їзній сталася спроба розбійного нападу на АЗС "Мотто". Двоє чоловіків у чорному забігли на АЗС, наставили пістолет на заправника та забризкали йому очі газовим балончиком, після чого хомутами зв'язали йому руки", - йдеться в повідомленні.

Зловмисникам не вдалося пограбувати заправку, тому що касирка почала чинити спротив та гучно кричати.

"Далі нападники накинулися на касира, вимагали кошти з каси та намагалися зробити теж саме, але жінка почала пручатися та кричати. Тоді злочинці злякалися і втекли. Зараз їх розшукують правоохоронці", - йдеться у повідомленні.

У полції про інцидент поки що не інформують.

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