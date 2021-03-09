У Києві двоє невідомий зі зброєю напали на заправку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, у Броварському районі Києва у вівторок, 9 березня, було скоєно напад на автозаправну станцію.
Відомо, що інцидент стався рано вранці.
"Близько 06.00 ранку на Броварській об'їзній сталася спроба розбійного нападу на АЗС "Мотто". Двоє чоловіків у чорному забігли на АЗС, наставили пістолет на заправника та забризкали йому очі газовим балончиком, після чого хомутами зв'язали йому руки", - йдеться в повідомленні.
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Зловмисникам не вдалося пограбувати заправку, тому що касирка почала чинити спротив та гучно кричати.
"Далі нападники накинулися на касира, вимагали кошти з каси та намагалися зробити теж саме, але жінка почала пручатися та кричати. Тоді злочинці злякалися і втекли. Зараз їх розшукують правоохоронці", - йдеться у повідомленні.
У полції про інцидент поки що не інформують.
Раніше повідомлялось, що у Києві чоловік обікрав літню жінку, яка просила милостиню. Все сталося на вулиці Київський Шлях, біля одного з місцевих супермаркетів. Чоловік напав на 89-річну бабусю біля входу в АТБ - вдарив її, повалив з ніг, забрав сумку і втік. Коли випадкові свідки наздогнали злодія, він вже встиг викинути "здобич" (в сумці був бублик, вафлі і копійки)
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