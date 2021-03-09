У Києві взяли під варту чоловіка, який прослідкував і чіплявся до 10-річної дівчинки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Так, підозрюваного у нападі на 10-річну дівчинку з метою вчинення розпусних дій було взято під варту.

У прокуратурі наголосили, що чоловікові обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Як відомо, 3 березня близько 14.40 підозрюваний помітив малолітню дівчинку, яка йшла додому по вулиці Райдужній у Дніпровському районі Києва, та прослідкував за нею. Зайшовши до під’їзду будинку, він силоміць заштовхнув малолітню до ліфтової кабіни та здійснив розпусні дії. Коли ліфт зупинився, підозрюваний втік сходами.

Відомо, що дитині вдалося вирватися і вискочити з кабіни. Фізично вона не постраждала.



Зловмисника вдалося оперативно розшукати та затримати. Ним виявився киянин 1989 року народження, який працює у одній із столичних шкіл заступником директора з господарської роботи.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій відносно малолітньої особи).



"Наразі досудове розслідування триває. Перевіряється причетність підозрюваного до вчинення аналогічних злочинів", - йдеться в повідомленні прокуратури.

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