В одном из учебных заведений под Киевом хотят полностью запретить детям пользоваться мобильными телефонами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет программы "Свідок".

Руководство школы считает, что такое нововведение поможет ученикам лучше концентрироваться на учебном процессе, однако родители не разделяют такого мнения.

Так, решение школьной администрации предусматривает полный запрет телефонов на уроках. Перед занятиями гаджеты будут оставлять в специальном контейнере. Учителя убеждены, что с новым запретом дети не будут отвлекаться на уроках, а также перестанут списывать.

Впрочем, родители детей от такого приказа директора школы, мягко говоря, не в восторге. Они считают, что забрать гаджет - это не выход. В частности, родители напоминают, что в новых учебниках есть специальные страницы, для которых предусматривается использование смартфонов.

При этом пользоваться телефоном будет запрещено даже во время перерыва и внеклассных активностей.

Журналисты отмечают, что законодательно этот вопрос никак не урегулирован. Если с телефоном что-то произойдет, школа не понесет за это никакой ответственности.

Напомним, киевские школы и детсады массово переводят на дистанционку, ситуация ухудшается: статистика.

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