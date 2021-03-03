У Києві показали нову небезпеку на території однієї зі столичних шкіл

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, на території столичної школи №235 відкриту каналізаційну шахту вирішили "убезпечити" доволі сумнівним способом. Поверх "дірки" поклали прогнилу палету, а зверху - люк.

"Б - безпека. Прямо на території 235 школи (Південна Борщагівка) знаходиться відкрита каналізаційна шахта. Для впевненості наверх поклали палету, яка вже прогнила, а на неї - каналізаційний люк", - йдеться в повідомленні.

У коментарях кияни пишуть, що такі ситуації з люкам у столиці - не рідкість.

"Я вчора дорогу біля Житнього ринку на Подолі переходив, там люк посеред дороги, прямо на пішохідному переході. Типу закритий. Наступив на праву частину. Люк зжер ногу. Пощастило, що встиг перенести вагу на іншу ногу і не пішов туди повністю. Обійшлося синцем", - розповів киянин.

Раніше повідомлялось, що дороги Київщини перетворилися на "решето" після зими. У мережі з'явилася фотографія ділянки дороги по вулиці Енергетиків, що в місті Миронівка Київської області. Жителі сподіваються, що ремонт буде завершено найближчим часом, і вони зможуть нормально проїжджати.

Нагадаємо, у Київській області сніг зійшов разом з асфальтом.

Як повідомляла Politeka, під Києвом ремонтники ремонтують дорогу цеглою.

Також Politeka писала, на Київщині поліція затримала жінку водія під амфетамінами.