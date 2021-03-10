В Киеве массово жаловались на кражи мобильных телефонов

Об этом пишет Telegram-канал "Киев Оперативный".

Известно, что преступления совершал один и тот же злоумышленник.

"По имеющимся приметам патрульные задержали мужчину, который находился на остановке общественного транспорта на проспекте Лобановского.

Оказалось, что господин Иван (задержанный) ранее уже был судим за аналогичные преступления. Похоже, что жизнь его совсем ничему не учит", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в одном из учебных заведений под Киевом хотят полностью запретить детям пользоваться мобильными телефонами

Руководство школы считает, что такое нововведение поможет ученикам лучше концентрироваться на учебном процессе, однако родители не разделяют такого мнения.

Так, решение школьной администрации предусматривает полный запрет телефонов на уроках. Перед занятиями гаджеты будут оставлять в специальном контейнере. Учителя убеждены, что с новым запретом дети не будут отвлекаться на уроках, а также перестанут списывать.

При этом пользоваться телефоном будет запрещено даже во время перерыва и внеклассных активностей.

Напомним, киевские школы и детсады массово переводят на дистанционку, ситуация ухудшается: статистика.

Ранее Politeka писала, что коммунальщики поставили под угрозу жизнь маленьких киевлян, фото: "прямо на территории школы...".

Также Politeka сообщала, что школьника уронили головой на пол на Киевщине, педагог не действовал.