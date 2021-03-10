Из-за обострения ситуации с эпидемией коронавируса на Киевщине начинают закрываться школы

Об этом сообщает портал "Моя Киевщина".

Как сообщила директор школы Галина Китаева, учеников средних и старших классов в Переяславе на две недели переводят на дистанционную форму обучения.

Ученики 1-4 классов будут учиться по привычному графику.

За время эпидемии COVID-19 в этой школе переболели на коронавирус 30% персонала.

"У большинства из них вирус проходил в тяжелой форме. Сейчас от этого недуга страдает трое учителей и четыре ученика. Сколько еще есть таких больных в нашей школе, узнать непросто, ведь не все делают ПЦР-тесты. Решение закрыть школу на двухнедельный карантин было принято специальной комиссией из-за низкой посещаемости школьников и для безопасности их здоровья", – говорит Галина Васильевна.

Ранее мы писали, что в одном из учебных заведений под Киевом хотят полностью запретить детям пользоваться мобильными телефонами

Руководство школы считает, что такое нововведение поможет ученикам лучше концентрироваться на учебном процессе, однако родители не разделяют такого мнения.

Так, решение школьной администрации предусматривает полный запрет телефонов на уроках. Перед занятиями гаджеты будут оставлять в специальном контейнере. Учителя убеждены, что с новым запретом дети не будут отвлекаться на уроках, а также перестанут списывать.

При этом пользоваться телефоном будет запрещено даже во время перерыва и внеклассных активностей.

Напомним, киевские школы и детсады массово переводят на дистанционку, ситуация ухудшается: статистика.

Ранее Politeka писала, что коммунальщики поставили под угрозу жизнь маленьких киевлян, фото: "прямо на территории школы...".

Также Politeka сообщала, что школьника уронили головой на пол на Киевщине, педагог не действовал.