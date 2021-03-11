В Киеве мать-одиночка стала жертвой мошенников

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Так, в украинской столице винничанин завладел суммой более 430 тысяч гривен, "продав" женщине квартиру.

По данным прокуратуры, 43-летнему винничанину уже сообщили о подозрении по факту мошеннического завладения денежными средствами в крупных размерах (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

"В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый вместе с сообщником наладили мошенническую схему по завладению денежными средствами граждан под видом продажи квартир", - говорится в сообщении.

Мошенническая схема заключалась в том, что мужчина арендовал квартиру посуточно и выдавал ее за собственное жилье. Мужчина сообщал потенциальным покупателям, что квартира принадлежит ему, но находится под арестом за задолженность по коммунальным услугам и подлежит взысканию в ходе исполнительного производства, в связи с чем он готов продать квартиру за полцены.

Впоследствии мужчина организовывал встречу с сообщником, который выполнял роль государственного исполнителя, у которого на исполнении находится производство по продаже этой квартиры.

"Таким образом мошенникам удалось обмануть мать-одиночку, которая хотела купить квартиру на проспекте Героев Сталинграда и передала злоумышленникам более 430 тыс. гривен. В ходе проведенных оперативно–розыскных мероприятий правоохранителями установлена личность подозреваемого. Им оказался 43-летний уроженец Винницкой области, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений", - говорится в сообщении.

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