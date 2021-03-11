Двое иностранцев под видом таксистов вывезли девушку к себе домой и изнасиловали

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры.

Сейчас иностранцы задержаны, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Так, Киевская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту изнасилования (ч. 3 ст. 152 УК Украины).

Отмечается, что следствием было установлено, что двое иностранцев воспользовались беспомощным состоянием девушки, которая вызвала такси, однако перепутала машины и села в автомобиль к указанным лицам.

В результате злоумышленники привезли 19-летнюю девушку на окраину села Белогородки в новый жилой комплекс, где и изнасиловали девушку в одной из квартир дома на 5-м этаже.

"Сейчас оба злоумышленника задержаны. Им сообщено о подозрении в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

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