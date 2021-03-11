В Киеве вспыхнул масштабный пожар

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, очевидцы сняли на видео пожар, который возник в Гидропарке.

Отмечается, что огнем охватило деревянные дома возле яхт-клуба. При этом домики могут принадлежать самому якт-клубу.

"Поблизости с яхт-клубом "Фрегат" пылают домики. Похоже, что они тоже принадлежат этому клубу. Информация о пожаре уточняется. Надеемся, что никто не пострадает", - говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть столб густого черного дыма на побережье реки.

"Только что презжала мимо, там деревянная избушка в яхт-клубе полыхает", - пишет очевидица в комментарии к фото.

Также киевляне поделились своими фото и видео, сделанными вблизи с местом происшествия.

"В Киеве в Гидропарке возле гостиницы "Фрегат" горит деревянное здание", - сообщает Telegram-канал "Политика страны".

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Напомним, киевские школы и детсады массово переводят на дистанционку, ситуация ухудшается: статистика.

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