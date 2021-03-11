В Киеве мужчину будут судить за разбойные нападения на женщин

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

По данным правоохранителей, сейчас мужчина находится под стражей. За преступные деяния ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В полции напомнили, что в конце прошлого года жительницы Голосеевского и Соломенского районов сообщили о том, что на них напал неизвестный и отобрал личные вещи.

"Проанализированы все выявленные эпизоды разбоев, поведение преступника, способ совершения преступлений, время и место, которые избирались для нападений. Собранная информация и оперативно-розыскные мероприятия помогли установить личность фигуранта и задержать его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Злоумышленником оказался 26-летний местный киевлянин, который нападал на женщин ночью и утром, когда на улице было еще темно, чтобы потерпевшие не могли четко его видеть. Во время нападения мужчина угрожал женщинам ножом или пистолетом, от которого потом избавился.

"В общем парню сообщено о подозрении в совершении четырех разбойных нападений, совершенных на территории двух районов столицы – это часть первая и вторая статьи 187 Уголовного кодекса Украины, а также двух краж по части второй статьи 185 Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.

Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".