В Киеве мужчину будут судить за разбойные нападения на женщин

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

По данным правоохранителей, сейчас мужчина находится под стражей. За преступные деяния ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В полции напомнили, что в конце прошлого года жительницы Голосеевского и Соломенского районов сообщили о том, что на них напал неизвестный и отобрал личные вещи.

"Проанализированы все выявленные эпизоды разбоев, поведение преступника, способ совершения преступлений, время и место, которые избирались для нападений. Собранная информация и оперативно-розыскные мероприятия помогли установить личность фигуранта и задержать его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщили в полиции.

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полиция

Злоумышленником оказался 26-летний местный киевлянин, который нападал на женщин ночью и утром, когда на улице было еще темно, чтобы потерпевшие не могли четко его видеть. Во время нападения мужчина угрожал женщинам ножом или пистолетом, от которого потом избавился.

полиция, розшук

"В общем парню сообщено о подозрении в совершении четырех разбойных нападений, совершенных на территории двух районов столицы – это часть первая и вторая статьи 187 Уголовного кодекса Украины, а также двух краж по части второй статьи 185 Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.

Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".