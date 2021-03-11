В Киеве нетрезвый водитель пытался сбежать от полиции

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичных патрульных.

Так, в Киеве водитель в состоянии алкогольного опьянения убегал от патрульных и подвергал других участников дорожного движения опасности.

Инцидент произошел вчера, 10 марта, на площади Андрея Первозванного. Экипаж патрульных остановил автомобиль Renault за нарушение правил дорожного движения. Во время общения с водителем полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Однако пройти освидетельствование на состояние опьянения мужчина не согласился. Вместо этого он нажал на педаль газа и начал сбегать.

Патрульные ориентировали все наряды полиции столицы и начали преследование пьяного беглеца.

В полиции рассказали, что инспекторы подавали водителю сигналы об остановке, на которые он не реагировал и совершал опасные маневры.

"Убегая, водитель наехал на электроопору, затем повредил колеса, однако это не остановило его. В конце концов, полицейские заблокировали авто на Броварском проспекте", - говорится в сообщении.

Патрульные составили на водителя 6 административных материалов.

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