В Киеве мужчина ограбил почтовое отделение и сбежал
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Так, во время осмотра посылки злоумышленник положил на место нового мобильного телефона свой. Это заметил оператор почтового отделения и сделал ему замечание, однако мужчина в ответ начал угрожать сотруднику, забрал новый гаджет и скрылся.
Это произошло на почтовом отделении, которое находится на улице Тростянецкой. В помещении неизвестный, угрожая физической расправой оператору, забрал из посылки мобильный телефон.
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На месте происшествия правоохранители выяснили, что посетитель попросил работника почты дать на осмотр его посылку с мобильным телефоном. Однако при осмотре пакета клиент подменил новый мобильный телефон на свой. Далее, угрожая физической расправой оператору, который пытался остановить мужчину, злоумышленник с места происшествия скрылся.
Впоследствии правоохранители разыскали злоумышленника. Им оказался 37-летний киевлянин, ранее судимый за совершение краж. При поверхностном осмотре полицейские обнаружили мобильный телефон, похожий по описанию.
Злоумышленнику грозит от четырех до шести лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".