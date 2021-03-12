В Киеве мужчина ограбил почтовое отделение и сбежал

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, во время осмотра посылки злоумышленник положил на место нового мобильного телефона свой. Это заметил оператор почтового отделения и сделал ему замечание, однако мужчина в ответ начал угрожать сотруднику, забрал новый гаджет и скрылся.

Это произошло на почтовом отделении, которое находится на улице Тростянецкой. В помещении неизвестный, угрожая физической расправой оператору, забрал из посылки мобильный телефон.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что посетитель попросил работника почты дать на осмотр его посылку с мобильным телефоном. Однако при осмотре пакета клиент подменил новый мобильный телефон на свой. Далее, угрожая физической расправой оператору, который пытался остановить мужчину, злоумышленник с места происшествия скрылся.

Впоследствии правоохранители разыскали злоумышленника. Им оказался 37-летний киевлянин, ранее судимый за совершение краж. При поверхностном осмотре полицейские обнаружили мобильный телефон, похожий по описанию.

Злоумышленнику грозит от четырех до шести лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".