В Киеве знакомство в интернете едва не закончилось трагедией
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
Инцидент произошел на улице Арсенальной.
"Свидание пошло не по плану, когда мужчина начал угрожать предметом, похожим на пистолет — его задержали патрульные", - говорится в сообщении.
Правоохранители рассказали, что женщина познакомилась в интернете с мужчиной, которого пригласила к себе домой, а тот ворвался в квартиру с пистолетом и угрожал заявительнице и ее подруге.
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"Одна из женщин смогла выбежать из квартиры и позвонила в полицию. Патрульные на пути к улице Арсенальной, где произошло событие, поддерживали с ней телефонную связь. В подъезде инспекторы встретили мужчину, который шел, держа в руках предмет, похожий на оружие. Патрульные быстро выбили у него предмет из рук и задержали мужчину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место вызвали следственно-оперативную группу Печерского управления полиции для выяснения обстоятельств и предоставления правовой квалификации действий задержанного.
Также было опубликовано видео момента "встречи" мужчины с патрульными на выходе из подъезда.
Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".