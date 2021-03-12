В Киеве знакомство в интернете едва не закончилось трагедией

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Инцидент произошел на улице Арсенальной.

"Свидание пошло не по плану, когда мужчина начал угрожать предметом, похожим на пистолет — его задержали патрульные", - говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что женщина познакомилась в интернете с мужчиной, которого пригласила к себе домой, а тот ворвался в квартиру с пистолетом и угрожал заявительнице и ее подруге.

"Одна из женщин смогла выбежать из квартиры и позвонила в полицию. Патрульные на пути к улице Арсенальной, где произошло событие, поддерживали с ней телефонную связь. В подъезде инспекторы встретили мужчину, который шел, держа в руках предмет, похожий на оружие. Патрульные быстро выбили у него предмет из рук и задержали мужчину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место вызвали следственно-оперативную группу Печерского управления полиции для выяснения обстоятельств и предоставления правовой квалификации действий задержанного.

Также было опубликовано видео момента "встречи" мужчины с патрульными на выходе из подъезда.

Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".