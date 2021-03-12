В Киеве две пенсионерки отдали мошеннику последние сбережения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, по данным правоохранителей, злоумышленник обманул двух пенсионерок и выманил у них 150 тысяч гривен.

В полиции рассказали, что в Деснянском районе к ним обратилась пожилая женщина с заявлением о мошенничестве. Она сообщила, что неизвестный забрал у нее 1500 тысяч евро и 350 долларов США.

Схема мошенничества выглядела следующим образом: потерпевшей позвонила женщина, которая представилась медсестрой и сообщила, что ее родственница якобы находится в больнице после ДТП, и для проведения операции срочно нужны деньги. Услышав это, 71-летняя женщина назвала адрес и через некоторое время к ней пришел мужчина, которому она отдала свои сбережения - около 1500 евро и 350 долларов.

Оперативникам удалось отыскать мошенника. Им оказался 34-летний уроженец Сумщины. В его съемной квартире был проведен обыск, во время которого следователи изъяли часть денег, которые он получил мошенническим путем.

По данным правоохранителей, днем ранее на улице Милославской мошенник совершил аналогичное преступление в отношении 85-летней киевлянки, которая отдала ему около 93 тысяч гривен.

Сейчас мужчина находится под домашним арестом, ему грозит до трех лет тюрьмы.

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