У Києві шахрай обманював людей, збираючи гроші нібито для дітей, які потрапили у ДТП
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, у вівторок ввечері, 2 березня, на проспекті Лобановського правоохоронці затримали шахрая, який вимагав та отримав 20 тисяч гривень від літніх людей, які віддали ці кошти за нібито допомогу дітям, які потрапили у ДТП. На місці затримання працювала слідчо-оперативна група.
Згодом виявилося, що затримати шахрая вдалося завдяки синові однієї з потерпілих.
Скуйовджена Лорак викликала подив зовнішністю в реальному житті, різниця величезна: "Зварювальник"
Єдиний син Ротару потрапив у біду на дорозі, кадри з місця події: "Прямо під час поїздки..."
Розлучена Гросу сунула своє декольте з пишними трояндами під ніс відомому співакові: "Жах. Красива дівчина і..."
Підопічна Потапа Андраде була нажахана від переїзду в Україну: "Жити в країні, в якій є..."
Крутоголов з "Дизель Шоу" видав ганебну правду про "Квартал 95", почалося цькування: "Втратив багато друзів і..."
"Виявилося, що шахрая з Лобановського затримав син потерпілої із своїми друзями. Трохи "побалакали", що у злодія туш потекла. Після цього вже передали правоохоронцям", - йдеться в повідомленні.
У поліції про інцидент поки що не повідомляють.
Раніше повідомлялось, що жителів Київської області попереджають про нову схему шахрайства в інтернеті. Люди вже стали жертвами інтернет-шахраїв, які пропонують працевлаштування та вимагають за це певну суму грошей. Шахраї створюють у мережі фейкові аккаунти, замасковані під офіційні сторінки товариств, організацій тощо, які пропонують працевлаштування.
Нагадаємо, у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця: "косі очі і...".