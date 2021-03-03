У Києві шахрай обманював людей, збираючи гроші нібито для дітей, які потрапили у ДТП

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у вівторок ввечері, 2 березня, на проспекті Лобановського правоохоронці затримали шахрая, який вимагав та отримав 20 тисяч гривень від літніх людей, які віддали ці кошти за нібито допомогу дітям, які потрапили у ДТП. На місці затримання працювала слідчо-оперативна група.

Згодом виявилося, що затримати шахрая вдалося завдяки синові однієї з потерпілих.

"Виявилося, що шахрая з Лобановського затримав син потерпілої із своїми друзями. Трохи "побалакали", що у злодія туш потекла. Після цього вже передали правоохоронцям", - йдеться в повідомленні.

У поліції про інцидент поки що не повідомляють.

Раніше повідомлялось, що жителів Київської області попереджають про нову схему шахрайства в інтернеті. Люди вже стали жертвами інтернет-шахраїв, які пропонують працевлаштування та вимагають за це певну суму грошей. Шахраї створюють у мережі фейкові аккаунти, замасковані під офіційні сторінки товариств, організацій тощо, які пропонують працевлаштування.

Нагадаємо, у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця: "косі очі і...".