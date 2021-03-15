В Киеве посреди улицы образовался "фонтан"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Отмечается, что инцидент произошел на Подоле.

Как видно на опубликованных кадрах, вода бьет прямо на дороге из-под канализационного люка. Очевидно, в этом месте прорвало трубы. Также можно увидеть, что вода течет по дороге вниз по улице.

"Привет, Подол. Новые фонтаны только что самостоятельно образовались на Сагайдачного. Причины пока неизвестны", - говорится в сообщении.

"Канализационный монстр пришел мстить", "Представляю эту вонь", "Если кто не в курсе, капитальный ремонт канализационной системы Подольского района объявлен заранее и действительно проводится", "Фекальные фонтаны?", "Уже традиционная ситуация для Киева", "Очередные развлечения в столице", "Приятно видеть, что твой город развивается", "Где коммунальщики? Почему не исправляют ситуацию?" - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что в Киеве показали новую опасность на территории одной из столичных школ. Так, на территории столичной школы №235 открытую канализационную шахту решили "обезопасить" довольно сомнительным способом. Поверх "дыры" положили прогнившую паллету, а сверху - люк. В комментариях киевляне пишут, что такие ситуации с люкам в столице - не редкость.

Напомним, в Киевской области снег сошел вместе с асфальтом.

Как сообщала Politeka, под Киевом ремонтники ремонтируют дорогу кирпичом.

Также Politeka писала, на Киевщине полиция задержала женщину водителя под амфетаминами.