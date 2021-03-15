Киевлян предупреждают о мошеннике, который "продает" авто по выгодной цене, а после получения средств просто исчезает

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в Киеве разыскивают уроженца Хмельницкой области, который "зарабатывает" на жизнь "пригоном" автомобилей из-за рубежа. При этом такой "заработок" он практикует уже несколько лет подряд.

"Внимание! Розыск! Просим помочь в розыске наглого мошенника - Демчук Сергей Николаевич, 23.07.1983 года рождения, уроженец пгт Грицев, что на Хмельнитчине. Известно, что господин Сергей в течение 2019-2021 годов зарабатывает себе на жизнь тем, что предлагает свои услуги по "пригону" автомобилей из-за рубежа (большинство случаев из Европы). После передачи ему денежных средств - продолжает "кормить обещаниями" потерпевших. В конце концов, все заканчивается тем, что Демчук перестает выходить на связь. Ну и конечно же – ни денег, ни автомобиля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас зафиксировано более 10 пострадавших от таких махинаций мошенника.

"В случае установления местонахождения господина Сергея, пожалуйста, звоните 102 или пишите в частные сообщения К. О. Анонимность гарантирована", - говорится в сообщении.

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