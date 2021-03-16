В Киеве мужчина напал на пенсионерку в подъезде многоквартирного дома

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, правоохранители сообщают, что злоумышленник зашел за женщиной в подъезд, где начал ее душить и вырвал из рук сумку с телефоном, документами и деньгами, после чего скрылся.

Столичные правоохранители получили сообщение, что в подъезде дома на улице Героев Днепра неизвестный напал на местную жительницу и забрал ее вещи. На указанный адрес выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

На месте правоохранители опросили потерпевшую и установили, что нападавший подбежал к ней и начал душить, а когда она упала, забрал сумку с телефоном, документами и деньгами.

"Мы изъяли записи с камер видеонаблюдения и начали розыскные мероприятия. Во время отработки района мы обнаружили мужчину, которого опознала потерпевшая. Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 33-летний киевлянин, ранее судимый за аналогичное преступление", - рассказали в полиции.

Киевлянину уже сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".