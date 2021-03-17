В Киеве жители одной из многоэтажек пожаловались на свою соседку, которая "воюет" с несуществующими курильщиками
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, в Сети появилось видео, как женщина на одном из этажей дома поджигает какие-то предметы, чтобы "проучить" курильщиков.
"В одной из многоэтажек на Клавдиевской проживает странная дама. Странная тем, что таким методом (как на видео) она проводит борьбу с курильщиками табачных изделий. Самое странное в этой ситуации то, что на этом этаже совсем никто не курит. Сейчас жильцы пишут коллективное обращение на эту даму к полиции, поскольку она подвергает опасности всех жителей дома", - говорится в сообщении.
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"Я вам наслаждение устраиваю. Получайте удовольствие. Ярче снимайте", - комментирует женщина свои действия.
На вопрос о том, не воняет ли ей, женщина сказала, что нет, и "это же для вас масса удовольствия".
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Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".