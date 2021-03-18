В столице произошло смертельное ДТП, от переда легковушки ничего не осталось

Так, ночью 18 марта на Житомирской трассе вблизи с поворотом на Чайку легковой автомобиль Volvo на скорости влетел в грузовик, остановившийся на красный сигнал светофора, передает "Киев Оперативный".

По предварительной информации, водитель легковушки уснул за рулем. От полученных травм он скончался еще до приезда экстренных служб. Двое пассажиров Volvo живые, травм не получили.

На месте работала бригада скорой помощи, полиция, а также спасатели.

В Сети появились кадры жуткого ДТП. На них видно, что у инормарки бувально уничтожен весь перед. Понадобилась помощь бойцов ГСЧС, чтобы деблокировать покореженное авто из-под грузовика.

Ранее мы рассказывали, в Киеве водитель, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пролетев на красный свет и через двойную сплошную полосу, въехал в припаркованный автомобиль Hyundai, после чего "послал" правоохранителей и в течение четырех часов не мог подняться на ноги.

"Это не то, что вы подумали. Киев. Пьяный водитель на пустой дороге врезался в припаркованный автомобиль и лег отдыхать", - говорится в сообщении.

Как видно на опубликованном фото, мужчина "отдыхает" на асфальте прямо рядом с местом ДТП и разбитыми машинами.

Кроме того мы писали, что страшное ДТП с экс-копом, погибших вырезали из покореженного авто: "Остановились на светофоре..."

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