В Киеве обворовали беременную женщину
Как передает Politeka.net, кадры наглого преступления опубликовала Анна Гонтарь Науменко на своей страничке в Facebook (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
Инцидент произошел вечером, 16 марта в одной из кофеен в Дарницком районе Киева.
"Страна должна знать своих «героев» в лицо! В 19.22, кафе по улице Декабристов 10. Чьи дети, сыновья, защитники, сделали очень хороший и достойный поступок! Украли банку с чаевыми около 200 грн, у беременной бариста. Может кто узнает, передайте привет родителям и благодарность за достойное воспитание", - сообщила девушка.
На опубликованных кадрах видно, как молодой человек, дождавшись пока в заведение не будет посетителей, вошел во внутрь и забрал с барной стойки банку с чаевыми.
Девушка пыталась его догнать, но вор скрылся.
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Парня и его подельника все же удалось найти.
"Злоумышленников задержали. Эта ситуация не сойдет им с рук!", - подытожила девушка.
Такой поступок молодых людей вызвал негодование в сети.
"Фу, жлобяры. Куда катится мир", "Как только таких земля носит?", "Позор", "Ужас", - писали в комментариях под постом.
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