В Киеве знакомство девушек с молодыми людьми закончилось поножовщиной

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, по данным правоохранителей, две девушки познакомились с парнями, однако вскоре между ними возник конфликт. В результате одна из девушек вызвала "на помощь" товарища, который нанес одному из якобы обидчиков несколько ударов ножом.

Полицейские получили сообщение о том, что на улице Ольжича ранили ножом парня. Стало известно, что к происшествию причастен мужчина, сбежавший на машине в неизвестном направлении. В столице немедленно ввели специальную полицейскую операцию по розыску авто и задержанию лица.

Правоохранители выяснили, что две девушки познакомились с двумя парнями, однако между ними возник конфликт. В результате одна из них позвала своего товарища, который прибыл на место и во время выяснения отношений несколько раз ударил ножом одного из парней.

Вскоре вблизи Южного вокзала данное транспортное средство заметили и остановили патрульные. Злоумышленником оказался 22-летний житель Киевской области.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".