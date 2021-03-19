В Киеве полицейские отобрали у матери ребенка

Об этом сообщили в полиции Киева.

В полицию обратились соседи, которые сообщили о криках в квартире, в которой проживали 32-летняя мать с 6-летней дочерью.

Женщина отказалась пускать полицейских, поэтому было принято решение открывать дверь принудительно.

Правоохранители пообщались с девочкой и выяснили, что она уже несколько дней не посещала школу и в течение дня ничего не ела.

На место вызвали врачей, ребенка и в удовлетворительном состоянии госпитализировали в больницу.

Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.