В Киеве полицейские отобрали у матери ребенка
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В полицию обратились соседи, которые сообщили о криках в квартире, в которой проживали 32-летняя мать с 6-летней дочерью.
Женщина отказалась пускать полицейских, поэтому было принято решение открывать дверь принудительно.
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Правоохранители пообщались с девочкой и выяснили, что она уже несколько дней не посещала школу и в течение дня ничего не ела.
На место вызвали врачей, ребенка и в удовлетворительном состоянии госпитализировали в больницу.
Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.
Ранее сообщалось, что в Киеве жители одной из многоэтажек пожаловались на свою соседку, которая "воюет" с несуществующими курильщиками
Так, в Сети появилось видео, как женщина на одном из этажей дома поджигает какие-то предметы, чтобы "проучить" курильщиков.
"В одной из многоэтажек на Клавдиевской проживает странная дама. Странная тем, что таким методом (как на видео) она проводит борьбу с курильщиками табачных изделий. Самое странное в этой ситуации то, что на этом этаже совсем никто не курит. Сейчас жильцы пишут коллективное обращение на эту даму к полиции, поскольку она подвергает опасности всех жителей дома", - говорится в сообщении.
"Я вам наслаждение устраиваю. Получайте удовольствие. Ярче снимайте", - комментирует женщина свои действия.
На вопрос о том, не воняет ли ей, женщина сказала, что нет, и "это же для вас масса удовольствия".
Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".