В Киеве орудовал наглый вор
На улице Вышгородской полицейские заметили мужчину, который вышел из маршрутки и подозрительно рассматривал содержимое кошелька. Правоохранители решили остановить его и пообщаться.
Мужчина не смог объяснить сотрудникам полиции, откуда у него кошелек и почему внутри находятся банковские карты на имя постороннего человека.
«В дальнейшем мы установили, что неоднократно судимый 43-летний местный житель в общественном транспорте незаметно похитил из сумки пассажирки кошелек, после чего сразу вышел на остановке. Кошелек и деньги в сумме восемьсот гривен мы изъяли в качестве вещественного доказательства, а фигуранта задержали", - рассказали в полиции.
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Ранее сообщалось, что в Киеве жители одной из многоэтажек пожаловались на свою соседку, которая "воюет" с несуществующими курильщиками
Так, в Сети появилось видео, как женщина на одном из этажей дома поджигает какие-то предметы, чтобы "проучить" курильщиков.
"В одной из многоэтажек на Клавдиевской проживает странная дама. Странная тем, что таким методом (как на видео) она проводит борьбу с курильщиками табачных изделий. Самое странное в этой ситуации то, что на этом этаже совсем никто не курит. Сейчас жильцы пишут коллективное обращение на эту даму к полиции, поскольку она подвергает опасности всех жителей дома", - говорится в сообщении.
"Я вам наслаждение устраиваю. Получайте удовольствие. Ярче снимайте", - комментирует женщина свои действия.
На вопрос о том, не воняет ли ей, женщина сказала, что нет, и "это же для вас масса удовольствия".
Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".