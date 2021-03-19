В Киеве орудовал наглый вор

На улице Вышгородской полицейские заметили мужчину, который вышел из маршрутки и подозрительно рассматривал содержимое кошелька. Правоохранители решили остановить его и пообщаться.

Мужчина не смог объяснить сотрудникам полиции, откуда у него кошелек и почему внутри находятся банковские карты на имя постороннего человека.

«В дальнейшем мы установили, что неоднократно судимый 43-летний местный житель в общественном транспорте незаметно похитил из сумки пассажирки кошелек, после чего сразу вышел на остановке. Кошелек и деньги в сумме восемьсот гривен мы изъяли в качестве вещественного доказательства, а фигуранта задержали", - рассказали в полиции.