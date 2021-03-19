Под Киевом 19-летний сын заказал убийство отца, чтобы получить наследство
Об этом сообщает Полиция Киевской области.
"Молодой мужчина проник в один из частных домов и убил его хозяина. Как выяснилось, злоумышленник вместе с сыном погибшего заранее спланировали это преступление. Несмотря на то, что в доме в то время находились жена и дети погибшего, парень зашел в дом и нанес 47-летнему хозяину более 25 ножевых ранений, после чего скрылся", — говорится в сообщении полиции.
Парень сообщил убийце план дома, и где находятся все члены семьи. После смерти отца парень хотел получить его наследство. Часть полученных денег молодой человек планировал заплатить товарищу за совершенное убийство, а остальные потратить на собственные нужды.
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Оба мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в Киеве жители одной из многоэтажек пожаловались на свою соседку, которая "воюет" с несуществующими курильщиками
Так, в Сети появилось видео, как женщина на одном из этажей дома поджигает какие-то предметы, чтобы "проучить" курильщиков.
"В одной из многоэтажек на Клавдиевской проживает странная дама. Странная тем, что таким методом (как на видео) она проводит борьбу с курильщиками табачных изделий. Самое странное в этой ситуации то, что на этом этаже совсем никто не курит. Сейчас жильцы пишут коллективное обращение на эту даму к полиции, поскольку она подвергает опасности всех жителей дома", - говорится в сообщении.
"Я вам наслаждение устраиваю. Получайте удовольствие. Ярче снимайте", - комментирует женщина свои действия.
На вопрос о том, не воняет ли ей, женщина сказала, что нет, и "это же для вас масса удовольствия".
Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".