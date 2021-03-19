Под Киевом 19-летний сын заказал убийство отца, чтобы получить наследство

Об этом сообщает Полиция Киевской области.

"Молодой мужчина проник в один из частных домов и убил его хозяина. Как выяснилось, злоумышленник вместе с сыном погибшего заранее спланировали это преступление. Несмотря на то, что в доме в то время находились жена и дети погибшего, парень зашел в дом и нанес 47-летнему хозяину более 25 ножевых ранений, после чего скрылся", — говорится в сообщении полиции.

Парень сообщил убийце план дома, и где находятся все члены семьи. После смерти отца парень хотел получить его наследство. Часть полученных денег молодой человек планировал заплатить товарищу за совершенное убийство, а остальные потратить на собственные нужды.

Оба мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.