Под Киевом в так называемом реабилитационном центре силой удерживали людей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Так, в субботу, 20 марта, в полицию поступило сообщение, о том, что в городе Ирпень возле одной из многоэтажек трое неизвестных связали мужчину и силой затолкали его в авто, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Полицейские установили местонахождение автомобиля, на котором похитили потерпевшего. По этому адресу находился один из так называемых реабилитационных центров в селе Петропавловская Борщаговка.

По данным полиции, в этом центре незаконно удерживалось по неизвестным причинам несколько десятков человек, большинство из которых не страдают ни алкогольной, ни наркотической зависимостями. Людей содержали в суровых условиях, с зарешеченными окнами, а выходить на улицу им категорически запрещалось. Кроме того, по словам правоохранителей, люди подвергались пыткам.

"Этот так называемый центр не имеет никакой разрешительной документации на ведение какой-либо медицинской практики по осуществлению реабилитации силой удерживаемых лиц. Выяснено, что к совершению указанного преступления причастны шесть человек, пятеро из которых задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Организаторы "центра" заключали договоры с родственниками наркозависимых, получали большие средства за их лечение, но на самом деле никакого лечения там не осуществляли, а только совершали пытки над людьми.

В настоящее время правоохранители разыскивают шестого фигуранта происшествия и устанавливают других лиц, причастных к совершению данного правонарушения.

Организатором "центра" грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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