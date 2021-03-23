В Киеве двух братьев из Донецка разоблачили на мошенничестве

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в украинской столице поймали двух братьев-аферистов, которые обманывали кассиров, пытаясь обменять у них большие деньги.

Как выяснилось, братья Антон и Николай Ковальские приехали из оккупированного Донецка, чтобы обманывать в столице людей.

"Они надули продавщицу на 800 гривен, когда меняли большиеденьги на мелкие. Далее прыгнули в свой ВАЗ 2101 (№ AI5560AA) и помчались домой. По имеющимся ориентировке были задержаны на улице Борщаговской нарядом полиции охраны", - говорится в сообщении.

Впоследствии также стало известно, что у водителя ВАЗ документов на право вождения нет и не было никогда. Кроме того, по словам его отца, он имеет какую-то справку о том, что он нездоров и имеет проблемы с головой.

"По сути, их смело можно закрывать, потому что все выманенные деньги при них, свидетель и заявитель их узнают, а если еще немного посмотреть камеры, можно увидеть и видео этого момента. Было бы желание", - говорится в сообщении.

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