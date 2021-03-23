В Киеве женщина отдала все свои сбережения мошеннику, который утверждал, что деньги нужны для "спасения" ее сына

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, правоохранители рассказали, что чтобы сделать операцию и спасти жизнь родственника, женщина отдала незнакомцу все свои деньги - 7 тысяч долларов. Сейчас задержанному объявлено о подозрении, ему грозит до трех лет тюрьмы.

"На спецлинию 102 от женщины поступило сообщение о том, что в квартире на улице Плеханова неизвестный путем обмана завладел ее деньгами. На место происшествия оперативный дежурный направил следственно-оперативную группу. Полицейские установили, что злоумышленник позвонил женщине и сообщил, что ее сын якобы попал в больницу. Чтобы сделать операцию и спасти жизнь родственника, нужны деньги. Пенсионерка поверила незнакомцу, когда тот к ней пришел, и отдала все сбережения, а это – 7 тысяч долларов США", - рассказали в полиции.

Отмечается, что правоохранители опросили потерпевшую и просмотрели записи с уличных камер видеонаблюдения. Полиция установила личность и место нахождения правонарушителя и задержала его в одной из киевских гостиниц.

Мошенником оказался уроженец Луганской области 1985 года рождения, ранее судимый за аналогичные преступления. На момент совершения преступления он также находился в розыске Соломенским управлением полиции за мошенничество.

Напомним, в Киеве мошенник под видом полицейского выманил у пенсионерки 55 тысяч: детали схемы.

Ранее Politeka писала, что в Киеве мошенник устроил сбор денег "на помощь детям" и жестоко поплатился, видео.

Также Politeka сообщала, что сотни украинцев оказались в ловушке мошенников, детали новой циничной схемы: "предлагают работу и...".