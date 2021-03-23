В Киеве женщина отдала все свои сбережения мошеннику, который утверждал, что деньги нужны для "спасения" ее сына
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Так, правоохранители рассказали, что чтобы сделать операцию и спасти жизнь родственника, женщина отдала незнакомцу все свои деньги - 7 тысяч долларов. Сейчас задержанному объявлено о подозрении, ему грозит до трех лет тюрьмы.
"На спецлинию 102 от женщины поступило сообщение о том, что в квартире на улице Плеханова неизвестный путем обмана завладел ее деньгами. На место происшествия оперативный дежурный направил следственно-оперативную группу. Полицейские установили, что злоумышленник позвонил женщине и сообщил, что ее сын якобы попал в больницу. Чтобы сделать операцию и спасти жизнь родственника, нужны деньги. Пенсионерка поверила незнакомцу, когда тот к ней пришел, и отдала все сбережения, а это – 7 тысяч долларов США", - рассказали в полиции.
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Отмечается, что правоохранители опросили потерпевшую и просмотрели записи с уличных камер видеонаблюдения. Полиция установила личность и место нахождения правонарушителя и задержала его в одной из киевских гостиниц.
Мошенником оказался уроженец Луганской области 1985 года рождения, ранее судимый за аналогичные преступления. На момент совершения преступления он также находился в розыске Соломенским управлением полиции за мошенничество.
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