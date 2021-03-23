В Киеве стоматолога обвиняют в мошенничестве и покушении на убийство

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Так, в Киеве врача-стоматолога подозревают в покушении на убийство, разбойных нападениях и мошенничестве на 400 тыс. гривен.

Сейчас 33–летнему врачу-стоматологу уже сообщено о подозрении в совершении покушения на убийство, разбойных нападениях, краже, мошенничестве в особо крупных размерах и угрозе насилием в отношении работника правоохранительного органа.

По данным прокуратуры, с мая 2019 года по сентябрь 2020 года указанный гражданин, занимаясь стоматологической практикой, вводил пациентов в заблуждение, сообщая им ложную информацию относительно необходимого объема медицинского лечения. Таким образом злоумышленник завладел около 400 тысячами гривен своих пациентов.

Кроме того, в марте 2020 года врач-стоматолог под предлогом необходимости осуществления медицинских процедур проник в жилище одной из пациенток и похитил банковскую карту, с которой затем снял 78 тысяч гривен.

Также в июне 2020 года подозреваемый под предлогом сопровождения одной из пациенток домой применил сильнодействующие вещества, от которых она потеряла контроль над своими действиями, а мужчина завладел денежными средствами и материальными ценностями последней на общую сумму 63 тысячи гривен.

Также стоматолога подозревают в покушении на убийство 70-летней гражданки путем подсоединения электрических проводов, которые заранее имел при себе, к электрическому питанию напряжением 220 Вт в электрическом щитке, что находится рядом с квартирой проживания потерпевшей.

Отмечается, что стоматолог родом из Черниговской области, сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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