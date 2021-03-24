В Киеве уже с этой субботы вырастет стоимость проезда в общественном транспорте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев сейчас".

Так, стало известно, что в украинской столице стоимость проезда в маршрутках вырастет до 10 грн с 27 марта.

В Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области рассказали, что уже с субботы, 27 марта, киевлянам и гостям столицы придется платить 10 грн за проезд в маршрутке. Причины - подорожание бензина и падение пассажиропотока из-за локдауна. Впрочем, следует отметить, что коснется подорожание не всех маршруток.

"Уже в эту субботу примерно 30-40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда. Те, кто возил пассажиров по 8 гривен, поставят ценники - 10 гривен", - рассказал председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Мойсеенко.

Ранее сообщалось, что в Киеве проезд подорожал в маршрутных такси №177 и 178, курсирующих по Дарницкому району столицы. Объявление появилось в маршрутках 24 февраля. В салонах автобусов, которые курсируют по этим маршрутам, появилась информация, что с 27 февраля проезд подорожает на 1 гривну.

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