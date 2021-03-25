В Киеве прокомментировали возмущение столичных маршрутчиков из-за карантинных ограничений и рассказали, что ждет общественный транспорт
Как передает Politeka, ситуацию прокомментировал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в столице Олег Рубан в эфире "Громадського радіо".
По его словам, транспорт в Киеве остановят только в том случае, если загруженность коек в больницах достигнет 100%.
Рубан отметил, что ограничения работы транспорта - это один из способов остановить распространение коронавируса, но транспорт - не главная причина роста количества больных COVID-19.
"Транспорт будут останавливать только когда загруженность коек в больницах будет 100%. Сегодня делается все возможное, чтобы увеличить количество этих коек в Киеве. У нас уже есть положительные результаты в этом направлении", - сказал он.
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Он также отметил, что сейчас столичные опорные больницы для пациентов с коронавирусом заполнены почти на 80%.
Рубан напомнил, что со среды, 24 марта, в Киеве начали жестко контролировать количество пассажиров в транспорте, и сотни водителей уже получили предупреждение.
"Если водители не могут ограничить количество пассажиров, пусть не работают. Пусть закрывают транспорт и не выходят на рейс. Это большая ложь со стороны перевозчиков, которые не могут или не хотят соблюдать правила и подвергают людей инфицированию", - добавил он.
Напомним, в Киеве маршрутчики массово проезжают мимо остановки, люди не могут выехать часами: что происходит.
Ранее Politeka писала, что киевлянин перекрыл собой путь трамвая в знак протеста против карантина: видео "акции".
Также Politeka сообщала о введение пропусков в транспорте Киева: власти сообщили о следующем шаге, "вплоть до остановки...".