В Киеве водители общественного транспорта не соблюдают правила карантина
26 марта в столице были замечены водители без защитных масок на лице, передает "Апостроф".
Нарушения заметили возле станции метро "Героев Днепра" на конечной остановке трамвая и около станции метро "Оболонь".
Транспорт не переполнен, люди придерживаются очереди, но некоторые из пассажиров игнорируют маски.
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Ранее мы писали, что в Киеве мужчина начал крушить окно своей квартиры и пытался свести счеты с жизнью
"Вчера днем заявительница сообщила полицейским, что видит, как гражданин перелезает через ограждение балкона многоэтажки, крушит предметы и выбрасывает их на улицу из окна и, вероятно, хочет прыгнуть вниз", - говорится в сообщении полиции.
Инцидент произошел на улице Борщаговской. На место немедленно прибыли патрульные.
После спасения мужчину передали врачам, которые госпитализировали его в медучреждение.
Напомним, в Киеве мужчина выпал из окна многоэтажки: детали и видео с места трагедии.
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