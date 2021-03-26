В Киеве таксист сбил девушку, которая внезапно выбежала на дорогу
Об этом сообщает "dtp.kiev.ua".
Девушка сейчас находится в тяжелом состоянии.
ДТП произошло на улице Соломенской. Инцидент произошел с автомобилем службы перевозок Uklon.
Свидетели аварии говорят, что девушка выбежала на проезжую часть в непредвиденном месте.
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Ранее мы писали, что в Киеве мужчина начал крушить окно своей квартиры и пытался свести счеты с жизнью
"Вчера днем заявительница сообщила полицейским, что видит, как гражданин перелезает через ограждение балкона многоэтажки, крушит предметы и выбрасывает их на улицу из окна и, вероятно, хочет прыгнуть вниз", - говорится в сообщении полиции.
Инцидент произошел на улице Борщаговской. На место немедленно прибыли патрульные.
После спасения мужчину передали врачам, которые госпитализировали его в медучреждение.
Напомним, в Киеве мужчина выпал из окна многоэтажки: детали и видео с места трагедии.
Как сообщала Politeka, пьяный киевлянин избил жену и угрожал выпрыгнуть из окна, видео: "Я что виноват, что водку продают?".