С 26 марта в наземный общественный транспорт Киева будут пускать больше пассажиров

Об этом рассказали в пресс-службе Киевпастранса.

Так, известно, что в транспорт будут пускать больше пассажиров - теперь киевляне смогут занимать часть стоячих мест.

Транспорт сможет перевозить половину от общей вместимости транспортного средства. Если раньше разрешалось заполнять 50% сидячих мест, то теперь ограничения изменили на 50% от общей конструктивной пассажировместимости.

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"Вчера днем заявительница сообщила полицейским, что видит, как гражданин перелезает через ограждение балкона многоэтажки, крушит предметы и выбрасывает их на улицу из окна и, вероятно, хочет прыгнуть вниз", - говорится в сообщении полиции.

Инцидент произошел на улице Борщаговской. На место немедленно прибыли патрульные.

После спасения мужчину передали врачам, которые госпитализировали его в медучреждение.

Напомним, в Киеве мужчина выпал из окна многоэтажки: детали и видео с места трагедии.

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