С 26 марта в наземный общественный транспорт Киева будут пускать больше пассажиров
Об этом рассказали в пресс-службе Киевпастранса.
Так, известно, что в транспорт будут пускать больше пассажиров - теперь киевляне смогут занимать часть стоячих мест.
Транспорт сможет перевозить половину от общей вместимости транспортного средства. Если раньше разрешалось заполнять 50% сидячих мест, то теперь ограничения изменили на 50% от общей конструктивной пассажировместимости.
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Ранее мы писали, что в Киеве мужчина начал крушить окно своей квартиры и пытался свести счеты с жизнью
"Вчера днем заявительница сообщила полицейским, что видит, как гражданин перелезает через ограждение балкона многоэтажки, крушит предметы и выбрасывает их на улицу из окна и, вероятно, хочет прыгнуть вниз", - говорится в сообщении полиции.
Инцидент произошел на улице Борщаговской. На место немедленно прибыли патрульные.
После спасения мужчину передали врачам, которые госпитализировали его в медучреждение.
Напомним, в Киеве мужчина выпал из окна многоэтажки: детали и видео с места трагедии.
Как сообщала Politeka, пьяный киевлянин избил жену и угрожал выпрыгнуть из окна, видео: "Я что виноват, что водку продают?".