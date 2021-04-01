В Киеве мужчину в течение трех лет удерживали в плену

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

По данным правоохранителей, таким образом злоумышленники хотели присвоить квартиру киевлянина. За незаконное лишение свободы и мошеннические действия задержанным грозит до 12 лет тюрьмы.

В полиции рассказали, что потерпевший находился в списках без вести пропавших лиц с 2017 года.

"Мы получили оперативную информацию о месте пребывания разыскиваемого в Николаеве. Во время следственных действий в жилище злоумышленников обнаружили 52-летнего потерпевшего, а также 49-летнего киевлянина, которого, вероятно, также насильно удерживали в доме.

Трех правонарушителей задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это - уроженцы Николаева и Запорожья 1958, 1974, 1969 годов рождения", - рассказали в полиции.

По данным правоохранителей, во время следственных действий к ним обратилась еще одна гражданка, которая сообщила, что эти же люди мошенническим путем завладели ее жильем, а саму женщину поселили в частный дом одного из сел Николаевской области.

"Сейчас мы проверяем причастность преступной группы к этой мошеннической схеме и к аналогичным преступлениям на территории Украины ", - говорится в сообщении.

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